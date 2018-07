Trump: kohtumine Putiniga võib olla Euroopa kohtumistest lihtsaim

USA president Donald Trump ütles, et tema eesseisev kohtumine Venemaa riigipea Vladimir Putiniga võib olla kõigist kohtumistest Euroopas kõige lihtsam.

„Mul on NATO, mul on Ühendkuningriik, mis on mõnevõrra segaduses, ja mul on Putin. Ausalt öeldes Putin võib olla neist kõige lihtsam. Kes oleks seda arvanud? Kes oleks seda arvanud?” ütles Trump enne reisi Euroopasse Valges Majas ajakirjanikele, vahendab ABC News.

Küsimusele, kas Putin on sõber või vaenlane, vastas Trump: „Ma ei oska tõesti praegu öelda.” Ta iseloomustas Putinit sõnaga „konkurent”.

Trump keeldus Putinit kritiseerimast, samas kui Euroopa liitlaste kritiseerimisega ta kitsi ei olnud.