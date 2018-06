Trump: kohtume Putiniga ilmselt mitte väga kauges tulevikus

USA president Donald Trump ütles eile ajakirjanikele, et tema kohtumine Venemaa presidendi Vladimir Putiniga toimub ilmselt mitte väga kauges tulevikus.

„Kõige tõenäolisemalt. John Bolton on praegu seal, ta on praegu Venemaal. Ma just nägin meediat vaadates, et ta on kohtunud president Putiniga, ma ei ole veel saanud täielikku raportit, aga näib, et me ilmselt kohtume millalgi mitte väga kauges tulevikus. Ja ma olen öelnud alates esimesest päevast, et läbisaamine Venemaaga ja Hiinaga ja kõigiga on väga hea asi. See on hea maailmale, see on hea meile, see on hea kõigile, nii et me ilmselt kohtume millalgi minu reisi ajal Euroopasse.”

Trumpilt küsiti ka, kas ta teab, kus.

„See ei ole veel kindlaks määratud. Ilmselt saan ma teada tunni jooksul.”