Trump: kogu maailm kasutab Ameerikat ära!

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles täna hommikul rahvuslikul palvehommikusöögil, et maailm on hädas ja ameeriklasi kasutatakse ära.

"Maailm on probleemidega kimpus, kuid me kavatseme need lahendada, okei? Ma tegelen sellega - lahendan asju," ütles Trump.

"Uskuge mind, kui te kuulete minu karmidest telefonivestlustest, ei pea te muretsema. Ärge lihtsalt muretsege selle pärast."

Trump vihjas sellega vestlusele Austraalia peaministri Malcolm Turnbulliga, mis oleks pidanud olema meeldiv mõttevahetus ühe USA vankumatuma liitlase juhiga, kuid päädis allikate teatel toru hargile viskamisega poole jutu pealt.

Sõbraliku vestluse asemel sõimas Trump Turnbulli põgenikekokkuleppe pärast ja kelkis oma võiduga USA presidendivalimistel.

"Meid kasutatakse ära peaaegu kõikide riikide poolt maailmas. Enam seda ei juhtu," lubas riigipea tänasel palvehommikusöögil.