Trump: Kimil on võimalusi ainult üks

USA president Donald Trump ütles laupäeval, et Põhja-Korea juht Kim Jong-unil on rahu saavutamiseks ühekordne võimalus.

Trump ütles, et juba esimesel minutil saab ta aru, kas kohtumine on tulemuslik. Ta on öelnud, et ta ei kavatse kohtumiseks valmistuda, vaid tahab, et kõik toimuks tema poolt spontaanselt, sest taoliselt, leiab ta, suudab ta paremaid tulemusi saavutada, vahendab uudistekanal BBC.

Tema sõnul on kohtumine ühekordne võimalus saavutada rahu Korea poolsaarel. „Tal on see võimalus ja see ei kordu: sellist võimalust ta rohkem ei saa,“ ütles Trump Quebecis G7 tippkohtumise pressikonverentsil laupäeval, vahetult enne varajast lahkumist Singapuri.

Ta tunnistas, et see on „otseses mõttes tundmatu territoorium“. „Kuid ma tõesti tunnen end kindlana,“ märkis ta. „Ma tunnen, et ka Kim Jong-un tahab teha oma rahva jaoks midagi suurt.“

Kim ja Trump kohtuvad teisipäeval, kuid mõlemad on juba Singapuris, saabudes sinna päevi varem.