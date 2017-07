Trump Kim Jong-unist: kas sel tüübil ei ole midagi paremat teha?

„Põhja-Korea tulistas jälle ühe raketi välja. Kas sel tüübil (Kim Jong-unil -toim) ei ole midagi paremat teha?“ avaldas riigipea imestust. „Raske uskuda, et Lõuna-Korea ja Jaapan seda kauem kõrvalt vaadata. Ehk hakkab Hiina Põhja-Korea suunal äkksurvet avaldama ja teeb sellele mõttetusele viimaks lõpu.“

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....