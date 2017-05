Trump: Kim Jong-un on täitsa arukas sell

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles pühapäeval, et Põhja-Korea juht Kim Jong-un on „täitsa arukas sell“, kuna suutis isa surma järel enda kätte koondada võimu, hoolimata noorest east.

„Inimesed küsivad: „Kas ta (Jong-un) on täie mõistuse juures?“,“ ütles Trump usutluses telekanali CBS „Face the Nation“ saatejuhile John Dickersonile. „Mul pole õrna aimugi.“

„Ta oli 27-aastane, kui ta isa suri. Ta võttis võimu üle. Ta tuli tegeleda väga raskete vastastega, eriti kindralite ja teistega. Tõenäoliselt püüdsid mitmed inimesed talt võimu käest võtta, oli selleks ta onu või keegi muu. Ta suutis võimul püsida, nii et ta on kahtlemata väga arukas sell,“ märkis riigipea. „Kuid me ei saa lasta sel olukorral (raketi- ja tuumprogrammi arendamisel –toim) jätkuda.“

Põhja-Korea viis laupäeval läbi järjekordse ballistilise raketi katsetuse, mis siiski ebaõnnestus, kuna nende lennuaparaat kukkus vahetult pärast starti alla. Tegu oli üheksanda raketikatsetusega Trumpi ametiaja jooksul.

„Ma parem ei arutaks seda, kuid ehk ei ole tal väga häid rakette,“ kommenteeris riigipea viimaste raketikatsetuste ebaõnnestumist, hoiatades samas, et see ei pruugi nii jääda igavesti.

Trump ei välistanud ühtlasi sõjalise jõu kasutamist stalinistliku riigi vastu.

„Me ei tohiks teatada ette kõikidest meie sammudest,“ ütles ta. „See on malemäng. Ma lihtsalt ei taha, et inimesed teaksid, mida mõtlen.“

Riigipea tõdes, et lõpuks saab Põhja-Koreal olema rakettide kohaletoimetamise võimekus. „Kui asi nii kaugele jõuab, siis me ei saa lasta sellel juhtuda,“ lubas ta.