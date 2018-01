Trump kiitles videomängu hävitajate müümisega Norrale

President Donald Trump teatas, et USA on andnud Norrale üle hävituslennukid F-52. Nagu selgub, on sellised lennukid olemas ainult videomängus „Call of Duty: Advanced Warfare”.

Trump ülistas väljamõeldud lennukite müümist kolmapäeval Valges Majas ühisel pressikonverentsil Norra peaministri Erna Solbergiga, vahendab Washington Post.

„Novembris alustasime me esimeste hävituslennukite F-52 ja F-35 tarnimist,” ütles Trump. „Meil on neid kokku 52 ja mitmed neist on juba tarnitud veidi enne tähtaega.”

Trump luges avaldust ette ning tundub, et ta ajas lennukite arvu segamini lennukitüübiga.

Lennukeid F-35 Lightning II tootev ettevõte Lockheed Martin tegi avalduse, milles teatas, et Norra valitsus on seni andnud volitused rahastada 40 hävitajat F-35 ning on seni kätte saanud kümme. Kolm lennukit saabus novembris Ørlandi lennubaasi.

Lockheed Martin ei avaldanud, kas neil on arendamisel ka F-52 programm.

Loe veel

Pildi kujul on see olemas alates 2014. aastast mängu „Call of Duty” ühes variandis.