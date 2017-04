Trump kiitles kihutuskoosolekul saavutustega ja ründas meediat

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump jättis oma ametisoleku 100. päeval minemata traditsioonilisele Valge Maja ajakirjanike liidu õhtusöögile ja pidas samal ajal kihutuskoosoleku, kus ta kiitles oma esialgsete saavutustega ja ründas meediat.

Trump ütles sadadele toetajatele Pennsylvanias, et ta alles hakkab oma kampaanialubadusi ellu viima. Ta ründas korduvalt „ebakompetentset ja ebaausat“ meediat, öeldes, et nad ei räägi ausalt administratsiooni saavutustest.

„Minu administratsioon on teinud iga päev tööd meie riigi suurepäraste kodanike nimel,“ ütles Trump. „Me täidame ühe lubaduse teise järel ja, ausalt öelda, inimestel on selle üle hea meel.“

Trumpi kihutuskoosolek leidis aset samal päeval kliimamarsiga, millest võtsid osa tuhanded inimesed, kes kogunesid Valge Maja juurde, et juhtida avalikkuse ja administratsiooni tähelepanu kliimamuutuste vastaste meetmete hädavajalikkusele.

Ühtlasi toimus laupäeval Valge Maja ajakirjanike õhtusöök, millest viimati jäi kõrvale president Ronald Regan 1981. aastal, kui ta toibus pelgalt kuu varem toimunud atentaadikatsest. Reagan ühines osalistega sellegipoolest telefoni teel. „Kuigi keegi ütleb teile, et kobige kiiresti autosse, siis tehke seda,“ ütles president toona naeru saatel.

Loe veel

Trump jäi üritusest kõrvale aga kogu administratsiooniga, öeldes, et meedia on tema tegemisi kajastanud ebaausalt. Ta märkis, et tal on hea meel olla eemal Washingtoni mülkast.

„Kui meedia töö on olla aus ja rääkida tõtt, siis väärib meedia väga-väga suurt paksu mitterahuldavat hinnet,“ lausus Trump.

USA president luges ette nimekirja oma võtmesaavutustest, mille seas oli konservatiivist Neil Gorsuchi ülemkohtu kohtuniku ametisse määramine ja mitmete äri- ja keskkonnaregulatsioonide tühistamine. Ka kiitles ta Aasia kaubandusleppe tühistamise, Keystone XL ja Dakota Access naftajuhtmete ehituseks heakskiidu andmise ja julgeolekumeetmete tugevdamisega riigi lõunapiiril.

„Maailm mõistab: kui te tahate illegaalselt siseneda Ameerika Ühendriikidesse, saadakse teid kätte, võetakse kinni ja saadetakse välja või pannakse vangi,“ ütles Trump.

Ta üritas vähem rääkida oma senistest ebaõnnestumisest, sh suutmatusest viia ellu oma peamisi valimislubadusi nagu tühistada ja asendada riiklik ravikindlustus ehk Obamacare ja rajada müür piirile Mehhikoga. Trumpi sissesõidukeelu moslemiriikide kodanikele tühistas aga kohtusüsteem.

Riigipea süüdistas demokraate senistes seadusandlikes ebaõnnestumistes ja lubas, et viib kõigest hoolimata lubadused viimaks siiski ellu. „Me ehitame müüri, rahvas, ärge sellepärast muretsege,“ ütles riigipea.

Trump rääkis ka välispoliitikast, öeldes, et otsustas Hiinaga paremini läbi saada, sest tal on vaja Pekingi abi Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammi peatamisel. Ta tunnistas ka, et kaalub kõiki võimalusi, kui Pyongyang peaks jätkama oma tuumaprogrammi edendamist.