Trump kiitis Vene-sidemete tõttu tagandatud nõunikku

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles täna, et tema rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn on väga väga tore mees, keda meedia kohtles väga väga ebaausalt.

Trumpi julgeolekunõunik lahkus esmaspäeval ametist, kuna valetas oma kohtumiste kohta Venemaa suursaadiku Sergei Kisljakiga, kellega ta arutas sanktsioonide leevendamise küsimust veel enne president Barack Obama ametist lahkumist.

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer ütles alles teisipäeval, et kuigi Flynn ei rikkunud ühtegi seadust, ei saa ta sel ametikohal jätkata, kuna „küsitavate intsidentide tõttu kadus riigipea usaldus tema vastu“.

Täna aga ütles president Trump ühisel pressikonverentsil Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, et tema arvates oli „väga väga kurb, et meedia kohtles [Flynni] nii ebaausalt“.

Ka lisas ta, et see, kes informatsiooni meediasse lekitas, on kurjategija.