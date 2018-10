Trump Khashoggi tapmisest: halb kontseptsioon, vilets läbiviimine, üks halvemaid kinnimätsimisi ajaloos

Trump täpsustas oma kommentaari kohaliku aja järgi eile õhtul pressikonverentsil koos sõjaväejuhtidega, öeldes: „Ma ütleksin, et see oli totaalne fiasko, alates esimesest päevast, alates mõttest, kes iganes selle neile pähe pani, see ei olnud hea mõte.”

Kolm nädalat pärast Khashoggi tapmist astub USA ka esimesi samme Saudi Araabia ametiisikute vastu. Välisminister Mike Pompeo teatas, et 21 Saudi Araabia kahtlusaluse viisa tühistatakse või võetakse neilt õigus viisat saada.

„Neil oli väga halb algne kontseptsioon. See viidi viletsalt läbi. Ja kinnimätsimine oli üks halvemaid kinnimätsimiste ajaloos. See on väga lihtne. Halb diil. Sellele poleks kunagi pidanud mõtlema. Keegi keeras tõsiselt käki kokku,” ütles Trump eile.

Samas keeldus Trump taas otseselt süüdistamast Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmani või tema isa kuningas Salmani, öeldes, et on rääkinud mõlemaga ja nad eitasid igasugust seotust. Trump ütles, et kroonprints „ütles kindlalt, et tal ei olnud sellega midagi tegemist. See oli madalam tase”.

Trump ütles, et tahab näha USA juurdluse kindlaks tehtud fakte enne, kui teeb mingeid otsuseid.