Trump Khashoggi tapmisest: CIA hinnang on „väga esialgne”, Saudi Araabia on hea liitlane

„Nad pole veel midagi hinnanud, praegu on liiga vara,” ütles Trump ajakirjanikele eile enne tulekahjudest räsitud Californiasse lendamist. „See oli väga esialgne raport.” President lisas, et täielik aruanne Khashoggi tapmise ja selle süüdlaste kohta koostatakse teisipäevaks.

Valge Maja pressiesindaja teatel rääkis Trump eile CIA hinnangust agentuuri juhi Gina Haspeli ja välisminister Mike Pompeoga. Reutersi teatel on CIA jaganud oma hinnangut ka kongressiga. Eile kutsus vabariiklasest senaator Bob Corker administratsiooni tunnistama, et Khashoggi tapmises on süüdi kroonprints.

Eile antud varasemas kommentaaris meenutas Trump seoses juurdlusega, et Saudi Araabia on USA-le hea liitlane. „Nad on olnud tõeliselt suurepärane liitlane, mis puudutab töökohtade loomist ja majandusarengut,” ütles Trump. „Presidendina pean võtma arvesse paljusid asju.”

Samas eitas Trump NBC-s ilmunud väidet, et kaalub Türgile islamivaimulik Fethullah Güleni väljaandmist. "See ei ole kaalumisel," ütles Trump, lisades, et tema suhted Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga on praegu väga head.