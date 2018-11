Trump Khashoggi mõrvamisest: see on kohutav asi, aga saudid hoiavad nafta hinda all

Viidates kroonprintsi ja kuningas Salmani kindlatele eitustele oma seotuse kohta mõrvaga ütles Trump, et „võib-olla tuleks maailm vastutusele võtta, sest maailm on julm koht. Maailm on väga, väga julm koht”, vahendab Associated Press.

Kriitikud kongressis ja kõrged ametiisikud teistes riikides süüdistavad Trumpi inimõiguste eiramises ja Saudi Araabiale vabade käte andmises majanduslikel põhjustel, sealhulgas kuningriigi mõju tõttu ülemaailmsele naftaturule.

Trump teatas sel nädalal, et ei karista Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmani Washington Posti kolumnisti Khashoggi mõrva ja tükeldamise eest karmimalt.

„Minu poliitika on väga lihtne: Ameerika eelkõige, hoiame Ameerika taas suurena ja see on see, mida ma teen,” ütles Trump ajakirjanikele pärast tänupüha telefonikõnet sõjaväelastele.

Kroonprints ja tema isa, kuningas Salman ütlesid, et ei pannud seda metsikust toime, kuulutas Trump.

„See on kohutav asi. See on mulle ebameeldivam kui teile. Aga fakt on see ... nad loovad tohutut rikkust, tõesti tohutult töökohti oma ostudega ja mis on väga tähtis, nad hoiavad nafta hinda all.”

USA luureagentuurid on jõudnud järeldusele, et kroonprints andis käsu Khashoggi tapmiseks Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis, teatas selle hinnanguga kursis olev USA ametnik.