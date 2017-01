Trump keskendus esimesel ametisoleku päeval „sõjale meediaga“

Ameerika Ühendriikide uus riigipea Donald Trump ei ole rahul sellega, kuidas meedia kajastas tema ametisseastumise tseremooniat ja sellel osalenute arvu.

Oma esimesel ametisoleku päeval külastas Trump Luure Keskagentuuri (CIA) peakorterit, kus ta asus luurekogukonna ees kõnelema hoopis oma ametisseastumisest ja selle kajastamisest. „Ma pidasin kõne ja kogu väljak oli täis. See paistis miljoni või poolteise miljoni inimesena,“ hindas ta. „Ajakirjandus aga näitas inimtühje kohti ja väitis, et Trump ei suutnud inimesi kohale meelitada.“

Trumpi sõnul ei vasta sugugi tõele, et tseremooniat käis kohapeal vaatamas umbes 250 000 inimest. „[Meedia] koosneb kõige ebaausamatest inimestest maakeral,“ kuulutas USA president, kelle sõnul peab ta „sõda meediaga“. „Ma usun, et nad maksavad selle valetamise eest kallilt. Inimestele ei meeldi, kui neile valetatakse.“

Valge Maja uus pressiesindaja Sean Spicer korraldas samal ajal esimese pressikonverentsi, keeldus vastamast ajakirjanike küsimustele ja asus kuulutama, et ühelgi ametisseastumisel ei ole osalenud rohkem inimesi kui Trumpi omal.

Sean Spicer Foto: Alex Brandon, AP/Scanpix

"Tegemist oli suurima publikuga, mis eales on ühel ametisseastumisel osalenud," väitis ta tõe pähe.

Vahetult enne seda väitis aga Spicer ise, et kellelgi ei ole ametlikku informatsiooni kohalolnute arvu kohta. Tema sõnul ei maksa uskuda „ebaausa ja tahtlikult Trumpi halvustava meedia häbiväärset hinnangut”, ennekõike sellepärast, et sellest ei ole abi rahva ühendamisel. „Ajakirjanduse püüd jagada väärinfot on tõeliselt häbiväärne.“