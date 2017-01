Trump keelas USA rahastatud organisatsioonidel üle maailma abordist rääkimise

USA president Donald Trump taastas esmaspäeval niinimetatud ülemaailmse suutropireegli, mis keelab USA rahastatud organisatsioonidel üle maailma abordist rääkimise. See samm oli oodatud, kuid tekitas sellest hoolimata naiste õiguste eest seisjate hulgas nördimust.

Reeglit, mis puudutab välismaal tegutsevaid Ameerika valitsusväliseid organisatsioone, on ametisse astunud presidendid kasutanud oma abordiõigust puudutavatest seisukohtadest märku andmiseks. Reegel kehtestati president Ronald Reagani ametiajal 1984. aastal, vahendab Reuters.

Abordi vastane Trump kirjutas taaskehtestamisdirektiivile alla tseremoonial Valges Majas oma neljandal ametis oleku päeval. President Barack Obama kaotas suutropireegli 2009. aastal ametisse astudes.

„Naiste tervis ja õigused on nüüd Trumpi administratsiooni ühed esimesed ohvrid,“ kommenteeris tervise ja soolise õigluse keskuse (Center for Health and Gender Equity) president Serra Sippel Washingtonis. „Ülemaailmset suutropireeglit on seostatud ohtlike abortide lisandumisega ja me eeldame, et Trumpi ülemaailmne suutropireegel läheb naistele nende elusid maksma.“

Laialdase mõjuga suutropireegel puudutab organisatsioone, mis saavad raha USA rahvusvahelise arengu agentuurilt (USAID), isegi kui nad saavad aborditeenuste, nõustamise ja suunamise jaoks raha mujalt.

„On õõvastav dikteerida kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja tervishoiuteenuste pakkujatele, kuidas nad võivad oma enda raha kulutada, ning sundida neid naiste ees maha vaikima kriitilist informatsiooni reproduktiivse tervishoiu kohta ja takistama ligipääsu sellele kogu ulatuses,“ ütles reproduktiivsete õiguste keskuse (Center for Reproductive Rights) president Nancy Northup.

Selline poliitika paneb organisatsioonid, mis pakuvad naistele tervishoiuteenuseid, väljakannatamatusse olukorda, ütles organisatsiooni Population Action Connection Fund esindaja Brian Dixon, kelle sõnul saavad nad kas piirangule alluda ja säilitada rahastamise või piirangust üle astuda ja kaotada rahastamise. „Mõlemad valikud kahjustavad naisi, kes neist sõltuvad.“

Suutropireegli kaotas esimest korda 1993. aastal president Bill Clinton ning kehtestas uuesti president George W. Bush 2001. aastal.

„Elusid päästev ülemaailmne tervishoiu rahastamine ei tohiks olla poliitiline jalgpall,“ ütles juhtiva reproduktiivsete õiguste eest võitleva organisatsiooni Guttmacher Institute’i juht Ann Starrs, kelle sõnul pole mingeid tõendeid selle kohta, et reegel vähendaks aborte. „Tegelikult võib sellel pereplaneerimisprogrammide rahastamist välismaal sihikule võttes olla hoopis vastupidine mõju, sest see muudab paljude naiste jaoks raskemaks soovimatu raseduse vältimise, mis omakorda suurendab ohutule abordiravile ligipääsu mitteomavate naiste pöördumist ebaturvaliste protseduuride poole.“