Trump keelas turistide ja põgenike vastuvõtmise seitsmest moslemiriigist

USA president Donald Trump peatas põgenike vastuvõtmise Ameerika Ühendriikidesse Süüriast ja veel kuuest moslemienamusega riigist vähemalt neljaks kuuks, öeldes, et samm aitab kaitsta ameeriklasi terrorirünnakute eest.

Trump peatas ühtlasi turistide saabumise Ameerika Ühendriikidesse seitsmest Aafrika ja Aasia riigist vähemalt 90 päevaks, öeldes, et tema administratsioon vajab aega, et töötada välja rangem julgeolekukontroll põgenike, immigrantide ja turistide suhtes suurema ohutasemega riikidest.

USA president rõhutas, et tema eesmärk on hoida riik vaba radikaalsest islamiterrorismist. „Me ei soovi neid siia,“ ütles Trump reedel pärast kaitseministeeriumi külastamist.

Ühtlasi andis Trump käsu aidata esmajärjekorras religioosse tagakiusamise eest põgenevaid inimesi, nagu Süüria kristlasi, mis pani õiguseksperte kõhklema, kas riigipea korraldus on ikka põhiseaduslik.

Ameerika araablaste mõjukas organisatsioon Ameerika-Islami Suhete Nõukogu (CAIR) lubas Trumpi administratsiooni otsuse juba esmaspäeval kohtus vaidlustada, kuna nende meelest on see suunatud moslemite vastu pelgalt viimaste usu pärast.

„Trump kehtestas riikliku julgeoleku tähe all varjatult diskrimineeriva keelu moslemiriikidest pärit kodanikele,“ süüdistas CAIR-i advokaat Greg Chen.

Vastuolulise korraldusega ei ole alates reedest võimalik Ameerika Ühendriikidesse ajutiselt siseneda Iraani, Iraagi, Liibüa, Somaalia, Sudaani, Süüria ja Jeemeni passi omanikel.

Trump kutsus juba valimiskampaania ajal üles keelustama kõigi moslemite sisenemist Ameerika Ühendriikidesse. „Meil ei ole valikut,“ ütles Trump juba 2015. aastal ühel kampaaniaüritusel. „Meie maa ei saa olla ohvriks inimeste kohutavatele rünnakutele, kes usuvad ainult džihaadi ja kellel pole mingit arusaama mõistlikkusest ega austust inimelu vastu.“