Trump keelab transsoolistele sõjaväeteenistuse

USA president Donald Trump teatas eile Twitteris, et ei luba transsoolistel Ühendriikide armees teenida.

Trump kirjutas järjestikuses kolmes postituses, et pärast kindralite ja sõjaväeekspertidega konsulteerimist otsustas ta, et ei luba transsoolistel sõjaväeteenistuses osaleda.

"Meie sõjavägi peab olema keskendunud otsustavale ja ülekaalukale võidule ega saa leppida suuremahuliste meditsiiniliste kulude ja häiretega, mida transsooline sõjavägi kaasa tooks. Tänan teid," teatas Trump.

Valge maja kõneisik Sarah Sander teatas pressikonverentsil, et meetmed ei rakendu siiski koheselt, vahendas BBC.

Esmalt on selleks tarvis välja töötada rakendusaktid.

Sandersi sõnul on tegemist vaid "sõjaväe otsusega" ja ta lisas, et "see ei tähenda midagi muud".

Eelmisel aastal lubas Barack Obama valitsus transsoolistel inimestel sõjaväes teenida.