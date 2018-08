Trump: keegi, kes teeb äri Iraaniga, ei tee seda Ühendriikidega

„Iraani sanktsioonid on ametlikult kehtestatud. Need on kõige karmimad sanktsioonid, mis on kunagi kehtestatud, ja novembris tõstetakse need uuele tasemele,” kirjutas Trump Twitteris. „Keegi, kes teeb äri Iraaniga, EI tee äri Ühendriikidega. Ma palun MAAILMARAHU, ei midagi vähemat.”

Täna kehtestatud sanktsioonid ei tekita tõenäoliselt kohe majanduslikku segadust.

5. novembril kehtima hakkavad sanktsioonid Iraani naftasektori vastu võivad aga olla palju kahjustavamad, isegi kui mitu võtmetähtsusega klienti, nagu Hiina, India ja Türgi on keeldunud oma oste vähendamast.