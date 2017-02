Trump: keegi ei teadnud, et tervishoid võib nii keeruline olla

USA president Donald Trump väitis esmaspäeval, et keegi ei teadnud, et tervishoid on nii keeruline, ning flirtis ideega, et vabariiklased peaksid laskma Obamacare’il kokku variseda, et süü jääks demokraatide õlule.

„Las see olla katastroof, sest me võime süüdistada selles demme, kes on meie toas, ja me võime süüdistada selles demokraate ja president Obamat,“ ütles Trump Rahvusliku Kuberneride Assotsiatsiooni ees esinedes Politico vahendusel. „Aga me peame tegema, mis on õige, sest Obamacare on läbikukkunud katastroof.“

Trump kasutas kummalist loogikat, et seletada, miks Obamacare’i populaarsus on üldiselt pidevalt suurenenud. Wall Street Journali ja NBC Newsi viimase küsitluse järgi pidas president Barack Obama tervishoiuseadust heaks mõtteks 43 protsenti vastanutest ja halvaks 41 protsenti. Viimase kahe aasta jooksul on selle populaarsus aga pidevalt kasvanud.

Trump teoretiseeris esmaspäeval, et küsitlused näitavad Obamacare’i populaarsuse suurenemist mitte seetõttu, et see inimestele meeldib, vaid seetõttu, et nad teavad, et vabariiklased tühistavad selle varsti.

„Inimesed vihkavad seda, aga nüüd nad näevad, et lõpp on tulemas, ja nad ütlevad: „Oh, võib-olla ma armastan seda,““ rääkis Trump. „Pole midagi armastada. See on katastroof, rahvas.“

Samuti väljendas Trump üllatust tervishoiureformi protsessi keerulisuse üle. „Ma pean teile ütlema, et see on uskumatult keeruline teema,“ ütles Trump. „Keegi ei teadnud, et tervishoid võib olla nii keeruline.“

Trump lubas kogu oma valimiskampaania ajal avalikult Obamacare’i tühistada ja asendada, kuid ei täpsustanud kunagi, milline tema alternatiiv välja näeks. Pärast valimisi on ta aga mõista andnud, et oleks poliitiliselt tark Obamacare’i „katastroof“ demokraatide kaela veeretada.