Trump kavatseb allkirjastada korraldused piirimüüri ehitamise võimaldamiseks

USA president Donald Trump kavatseb kolmapäeval allkirjastada täidesaatvad korraldused, mis võimaldavad ehitada tema välja pakutud müüri USA-Mehhiko piirile ning võtta sihikule linnad, kus kohalikud juhid keelduvad ebaseaduslikke sisserändajaid väljasaatmiseks üle andmast, teatasid otsustega kursis olevad Valge Maja ametnikud ajalehele Washington Post.

Washington Posti teatel kavatseb Trump nüüd mitu päeva sisserändele keskenduda ning need korraldused on osa tervest reast ulatuslikest ja kohestest muudatustest USA immigratsioonisüsteemis, mida uus president kavandab.

Mõne asja puhul käisid teisipäeval veel arutlused selle üle, kui kaugele minna. Näiteks programmi Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) puhul. See 2012. aasta algatus on andnud ajutise kaitse väljasaatmise eest sadadele tuhandetele inimestele, kes saabusid USA-sse lapsena. Trump lubas valimiskampaania ajal selle ära muuta.

Ametnikud arutavad ka, kuid pole veel otsustanud, kas sulgeda lõplikult programm, mis lubab Süüria põgenikel USA-sse tulla. Ühe ametniku sõnul võib Trump kogu põgenike programmi päritoluriigist hoolimata neljaks kuuks peatada.

Sama ametnik teatas, et Trump keelab potentsiaalselt 30 päevaks USA viisade andmise Iraagist, Iraanist, Liibüast, Somaaliast, Sudaanist, Süüriast ja Jeemenist pärit inimestele, kuni arendatakse välja uued viisaprotseduurid.

Kolmapäeval kavatseb Trump sisejulgeolekuministeeriumis allkirjastada korraldused, mis puudutavad müüri ja „varjupaiklinnu“. Vabariiklased on juba ammu kritiseerinud kohalikke ametnikke, kes keelduvad föderaalsete immigratsioonivõimudega koostööd tegemast.