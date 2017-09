Trump kasutas Londoni terroriakti oma reisikeelu promomiseks ja ISIS-e vastase eduga kelkimiseks

USA president Donald Trump võttis Twitteris sõna Londoni arvatava terroriakti kohta, väites, et terroristid olid Scotland Yardi silme all, propageerides oma reisikeeldu ja kuulutades oma edu Islamiriigi vastases võitluses võrreldes eelmise presidendi Barack Obamaga.

„Veel üks rünnak Londonis luuserterroristi poolt. Need on haiged ja nõrgamõistuslikud inimesed, kes olid Scotland Yardi silme all. Tuleb olla ennetav!“ teatas Trump esimeses sõnumis.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

„Luuserterroristidega tuleb tegelda palju karmimal viisil. Internet on nende peamine värbamisvahend, mille me peame ära lõikama ja paremini kasutama!“ jätkas Trump.

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

„Reisikeeld Ühendriikidesse peaks olema palju laiem, karmim ja spetsiifilisem, aga lollil kombel ei oleks see poliitiliselt korrektne!“ kirjutas Trump.

The travel ban into the United States should be far larger, tougher and more specific-but stupidly, that would not be politically correct! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

„Me oleme ISIS-e vastu saavutanud viimase üheksa kuuga suuremat edu kui Obama administratsioon kaheksa aastaga. Peab olema ennetav ja vastik!“ kuulutas Trump.