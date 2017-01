Trump käsutas eranditult kõik Obama määratud suursaadikud enne tema ametisse vannutamist koju

USA presidendiks valitud Donald Trumpi üleminekumeeskond andis kõigile president Barack Obama poliitiliselt ametisse määratud suursaadikutele korralduse lahkuda ametipostilt inauguratsioonipäevaks, teatas USA suursaadik Uus-Meremaal reedel.

„Ma lahkun 20. jaanuaril,“ ütles suursaadik Mark Gilbert Twitteris, vahendab Reuters.

Korraldus anti „ilma eranditeta“ välisministeeriumi telegrammina 23. detsembril, teatas Gilbert.

Gilbert kinnitas sellega ajalehe New York Times teadet, milles tsiteeriti diplomaatilisi allikaid. Viimased ütlesid lisaks, et varasemad USA administratsioonid mõlemast erakonnast on traditsiooniliselt andnud pikendust, et mõned suursaadikud, eriti need, kellel on kooliealisi lapsi, saaksid asukohariiki jääda nädalaid või kuid kauemaks.

See korraldus ähvardab jätta USA senati kinnitatud suursaadikuta mitmeks kuuks sellistes riikides nagu Saksamaa, Kanada ja Suurbritannia, teatas New York Times.