Trump kardab oma poja Trump jr saatuse pärast: kas rikuti seadust?

Publitsist Rob Goldstone ütles Trump juuniorile elektronkirjas enne kohtumist, et venelastel oli kahjustavat informatsiooni ehk komprat demokraadist vastaskandidaat Hillary Clintoni kohta, ja soov seda jagada, aitamaks tema isa.

„Kui see on nii, nagu sa seda ütled olevat, siis see meeldib mulle,“ rõõmustas Trumpi poeg toona. Hiljem väitis ta aga avalikkusele, et kohtumine oli ajaraisk ja arutati pelgalt adopteerimispoliitikat.

Trumpi endine advokaat Michael Cohen, kes on ebaseaduslike finantstehingute tõttu uurimise all, ütles väidetavalt, et ta võib eriprokurörile tunnistada, et Trump oli kohtumisest venelastega teadlik ja andis selleks ka loa.

Trumpi ise eitab seda.