Trump: kaitseminister Mattis on teatud sorti demokraat

„No ma ei tea,” ütles Trump, kui talt küsiti, kas Mattis kavatseb ametist lahkuda. „Ta ei ole mulle öelnud.”

Trump ütles, et neil on Mattisega „väga head suhted”, kuid jättis lahtiseks võimaluse, et Mattis lahkub ametist.

„Ma arvan, et ta on teatud sorti demokraat, kui te tahate tõde kuulda,” ütles Trump. „Aga kindral Mattis on hea mees. Me saame läbi väga hästi. Ta võib lahkuda. Ma pean silmas, et millalgi. Kõik lahkuvad. Kõik. Inimesed lahkuvad. See on Washington.”

Pentagoni pressiesindaja, kolonel Robert Manning tegi vastuseks Trumpi jutule avalduse.

„Minister Mattis on laserfokuseeritud oma töö tegemisele – tagamisele, et USA sõjavägi jääks kõige surmavamaks jõuks planeedil,” öeldakse avalduses.