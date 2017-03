Trump: jutt kokkumängust Venemaaga on valeuudis

USA president Donald Trump võttis Twitteris sõna oma presidendikampaania väidetava kokkumängu kohta Venemaaga ning kuulutas selle taas valeuudiseks.

„James Clapper (endine rahvuslik luuredirektor – toim) ja teised teatasid, et ei ole tõendeid, et Potus (lühend sõnadest President of the United States – 'Ühendriikide president' – toim) mängis Venemaaga kokku. See lugu on VALEUUDIS ja kõik teavad seda!“ kirjutas Trump alustuseks.

James Clapper and others stated that there is no evidence Potus colluded with Russia. This story is FAKE NEWS and everyone knows it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 20, 2017

„Demokraadid mõtlesid välja ja upitasid Vene lugu vabandusena kohutava kampaania korraldamisele. Suur edumaa valijameeste kogus & kaotasid!“ jätkas Trump.

The Democrats made up and pushed the Russian story as an excuse for running a terrible campaign. Big advantage in Electoral College & lost!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 20, 2017

„Tõeline lugu, mida kongress, FBI ja kõik teised peaksid uurima, on salastatud informatsiooni lekkimine. Lekitaja tuleb kohe leida!“ kuulutas Trump.

The real story that Congress, the FBI and all others should be looking into is the leaking of Classified information. Must find leaker now!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 20, 2017

Föderaalse juurdlusbüroo (FBI) ja rahvusliku julgeoleku agentuuri (NSA) direktorid James Comey ja Mike Rogers annavad esmaspäeval esindajatekoja luurekomitee ees Trumpi kampaania ja Venemaa võimalike sidemete kohta aru.