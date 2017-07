Trump jr: mu isa ei teadnud venelaste toetusest midagi

USA riigipea Donald Trumpi poeg väitis teisipäeval, et ta isal ei olnud aimugi, et ta kohtus mullu vene advokaadiga, kes pidi esindama Venemaa Föderatsiooni valitsust, mis pidi toetama kampaaniat kompromiteeriva materjaliga oponent Hillary Clintoni aadressil.

Trump jr ütles usutluses telekanalile Fox News, et kohtumine advokaadiga osutus olema eimillestki, sest viimane tahtis rääkida riikidevahelisest adopteerimisskeemist ehk sisuliselt sanktsioonidest, mitte nende kampaaniat abistada võivast informatsioonist vastaskandidaat Hillary Clintoni kohta. Kuigi mees ei saanud venelastelt lubatud abi, tunnistas ta, et teeks tagantjärele asju teisiti.

Trump jr tunnistas usutluses küll vigu, kuid jäi siiski arvamusele, et potentsiaalselt vaenuliku võõrriigi valitsuse abi vastu võtta ei ole väär. „Ma tahan öelda, et see kõik toimus enne Venemaa hullust, enne, kui meedia hakkas sel teemal vahtu üles kloppima,“ ütles ta saatejuht Sean Hannity'ile. „Minu jaoks oli see opositsiooniuuring.“

„Ma sain kelleltki elektroonkirja. Ma ei saa kontrollida, mida keegi mulle saadab. Ma lugesin selle läbi ja vastasin sellele, ja kui seal oli midagi huvitavat, siis on see päris tavapärane, usun ma,“ selgitas ta.

Ta rõhutas, et ta isa ei olnud kohtumisest ega venelaste seesugusest toetusavaldusest teadlik.

USA president ise väljastas oma napisõnalise avalduse eile õhtul pressiesindaja vahendusel, tunnustades oma poja läbipaistvat tegutsemist elektronkirjavahetuse avaldamisel.

Trumpi poeg avaldas eile õhtul mitu valimisteaegset elektroonkirja, millest tuli välja, et ta leppis mullu teadlikult kokku kohtumise advokaadiga, kes pidi esindama Vene valitsust, mis lubas neile jagada teavet oponent Hillary Clintoni kohta osana Venemaa püüdest aidata tema isal valimistel õnnestuda.

„Kui see on nii nagu sa ütled, siis see meeldib mulle,“ rõõmustas Trumpi poeg toona kohtumise üle.