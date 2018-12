Trump jõululaupäeva õhtul: olen täiesti üksinda. Vaene mina

„Ma olen täiesti üksinda (vaene mina) Valges Majas, oodates demokraatide naasmist, et sõlmida kokkulepe piirijulgeoleku tagamiseks,“ säutsus ta oma Twitteri kontol jõululaupäeval. „Ühel hetkel läheb demokraatide soovimatus kokkuleppele jõuda rahvale rohkem maksma kui piirimüür, millest me kõik räägime. Hullumeelsus!“

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018