Trump jätkas hurjutamist: Saksamaa maksab riigile, kelle eest kaitset tahab, miljardeid energia eest

„Presidendid on püüdnud aastaid edutult panna Saksamaad ja teisi rikkaid NATO riike maksma rohkem nende kaitsmiseks Venemaa eest. Nad maksavad ainult murdosa oma kuludest. USA maksab kümneid miljardeid dollareid liiga palju Euroopa subsideerimiseks ja kaotab suurelt kaubanduses,” kirjutas Trump.

Presidents have been trying unsuccessfully for years to get Germany and other rich NATO Nations to pay more toward their protection from Russia. They pay only a fraction of their cost. The U.S. pays tens of Billions of Dollars too much to subsidize Europe, and loses Big on Trade!