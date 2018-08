Trump jätkab Iisraeli toetamist: Palestiina humanitaarabiks mõeldud raha tühistati

USA välisministeeriumi ametnik ütles Agence France-Pressile, et otsus tuli presidendilt ja seda otsustati pärast Palestiina abiprogrammide ülevaatamist. Ametnik lisas, et abiraha läheb nüüd „teistesse olulistesse projektidesse“.

„Otsus võtab arvesse raskused, mis rahvusvahelist ühiskonda ees ootavad Gazale abi andes, kus Hamasi võim juba ohustab Gaza elanike elusid ja halvendab juba kehva humanitaarset ja majanduslikku olukorda,“ lisas ametnik.

Jaanuaris vähendas USA märkimisväärselt oma panust UNRWA-sse, ÜRO agentuur, mis aitab Palestiina põgenikke.

Palestiina ja USA suhted jahenesid veel, kui Trump teatas USA otsusest tunnistada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Palestiina lõpetas selle peale kontakti Trumpi administratsiooniga ja usub, et ei saa enam rahuprotsessides kaasa rääkida.

„See administratsioon lõhub kümnenditega üles ehitatud USA sekkumist Palestiinasse,“ teatas Ameerika Palestiina saatkonna juht Husam Zomlot. „Peale Jeruusalemma ja UNRWA-d on see järjekordne kinnitus, et kahe riigi lahendus hüljatakse ja minnakse üle Netanyahu rahuvastasele agendale.“