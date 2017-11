Trump: Jaapan tulistaks Põhja-Korea raketid taevast alla, kui ostaks USA relvi

USA president Donald Trump teatas täna, et Jaapan võiks Põhja-Korea raketid „taevast alla tulistada”, kui ostaks selleks vaja minevaid USA relvi.

Trump kordas pärast kohtumist Jaapani peaministri Shinzo Abega, et strateegilise kannatlikkuse ajastu Põhja-Korea suhtes on läbi, ning ütles, et kaks riiki teevad koostööd ohtlikele agressioonidele vastuseismiseks, vahendab Reuters.

Trump õhutas Jaapanit ka vähendama oma kaubandusdefitsiiti USA-ga ja ostma rohkem USA relvastust.

„Ta (Abe) tulistab need taevast alla, kui viib lõpule hulga täiendava sõjalise varustuse ostmise Ühendriikidest,” ütles Trump, viidates Põhja-Korea rakettidele. „Peaminister kavatseb osta massiivsetes kogustes sõjalist varustust, nagu ta peabki. Ja meie teeme kaugelt kõige paremat sõjalist varustust.”

Abe mainis, et Tokyo tulistab rakette alla, kui on vaja.

Trump vastas küsimusele, mis tegelikult esitati Abele, nimelt, kuidas ta vastab Trumpi hiljutises intervjuus öeldule, et Jaapan on „samurai” riik ja oleks pidanud Põhja-Korea raketid alla tulistama.

Jaapani poliitika on aga selline, et raketid tulistatakse alla ainult siis, kui need on kukkumas Jaapani territooriumile või kui hinnatakse, et need kujutavad endast Jaapanile eksistentsiaalset ohtu.