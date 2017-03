Trump jääb Obama pealtkuulamises süüdistamisele kindlaks kõigist ümberlükkamistest hoolimata

Foto: Susan Walsh, AP

USA presidendi Donald Trumpi väidet, et eelmine president Barack Obama lasi teda pealt kuulata, on eitanud Obama ise, endine rahvuslik luuredirektor, föderaalse juurdlusbüroo (FBI) direktor, esindajatekoja spiiker ja esindajatekoja ja senati luurekomitee esimees (kõik kolm vabariiklased), kuid Trump kinnitab, et tal on õigus.