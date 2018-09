Trump ja Valge Maja nimetavad uut paljastusraamatut väljamõeldiseks

Administratsioon korraldas rea avalikke eitusi. Avaldused tegid Valge Maja personaliülem John Kelly, kaitseminister James Mattis, Valge Maja pressisekretär Sarah Huckabee Sanders ja Trumpi endine isiklik advokaat John Dowd, vahendab Washington Post.

Mattis nimetas raamatut väljamõeldiseks ja Sanders ütles, et tegemist ei ole millegi rohkema kui fabritseeritud lugudega, millest paljud on rääkinud viha pidavad endised töötajad. Ühtegi raamatus olevat väidet Sanders konkreetselt ei vaidlustanud.

Trump võttis sõna talle iseloomulikult Twitteris ja viitas sellele, et raamat oli ajastatud novembris toimuvaid vahevalimisi mõjutama.

„Woodwardi raamatu on juba ümber lükanud ja diskrediteerinud kindral (kaitseminister) James Mattis ja kindral (personaliülem) John Kelly. Nende tsitaadid olid väljamõeldud võltsingud, pettus avalikkusele. Nagu teised lood ja tsitaadid. Woodward on demokraatide tööriist? Märkate ajastust?” kirjutas Trump.

The Woodward book has already been refuted and discredited by General (Secretary of Defense) James Mattis and General (Chief of Staff) John Kelly. Their quotes were made up frauds, a con on the public. Likewise other stories and quotes. Woodward is a Dem operative? Notice timing?

Mõni aeg hiljem võttis ta uuesti sõna: „Juba diskrediteeritud Woodwardi raamatus, kus on nii palju valesid ja võltsallikaid, nimetavat ma Jeff Sessionsit „vaimselt väärastunuks” ja „rumalaks lõunalaseks”. Ma pole öelnud KUMBAGI, pole kunagi kasutanud neid sõnu kellegi kohta, sealhulgas Jeffi kohta, ja lõunalane olemine on SUUREPÄRANE asi. Ta mõtles selle välja lõhestamiseks!”

The already discredited Woodward book, so many lies and phony sources, has me calling Jeff Sessions “mentally retarded” and “a dumb southerner.” I said NEITHER, never used those terms on anyone, including Jeff, and being a southerner is a GREAT thing. He made this up to divide!