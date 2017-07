Trump ja Putin kohtusid G20 tippkohtumisel veel teinegi kord

Valge maja on kohtumist kinnitanud, vahendavad nii CNN kui BBC.

CNN-i informandi sõnul kestis kohtumine Trumpi ja Putini vahel peaegu tund aega.

Kohtumist eile kinnitanud Valge maja avalduses seisab, et Trumpi ja Putini vestlus oli "lühike" ja see toimus Vene tõlgi vahendusel. Millest nad omavahel rääkisid, Valge maja ei avaldanud.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu kõneisik Michael Anton sõnas, et ühtegi teist inimest vestluse juures ei olnud.

Trump nimetab väiteid "salajasest õhtusöögist" libauudisteks.

The Fake News is becoming more and more dishonest! Even a dinner arranged for top 20 leaders in Germany is made to look sinister!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2017