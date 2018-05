Trump ja Kim võivad 12. juunil ikkagi kohtuda

Trump säutsus oma Twitteri kontol päev pärast dramaatilist teadet tippkohtumise tühistamisest, et see võib 12. juunil siiski aset leida „ja kui vaja, kesta kauemgi“, vahendab uudistekanal BBC.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018