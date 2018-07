Trump Iraanile: ärge kunagi ähvardage USA-d

„Ärge mitte kunagi ähvardage Ühendriike uuesti või te kannatate tagajärgede all, milliste all on vähesed kogu ajaloos kannatanud,” ütles Trump Twitteris.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!