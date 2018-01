Trump: Iraani rahvas tegutseb lõpuks jõhkra ja korrumpeerunud režiimi vastu

„Iraani rahvas tegutseb lõpuks jõhkra ja korrumpeerunud Iraani režiimi vastu. Kogu raha, mille president Obama neile nii rumalalt andis, läks terrorismile ja nende „taskutesse”. Inimestel on vähe toitu, suur inflatsioon ja ei ole inimõigusi. USA jälgib!” kirjutas Trump Twitteris.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!