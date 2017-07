Trump intervjuus Reutersile oma poja Vene kohtumisest: „Igaüks oleks sellele läinud“

Trump rääkis uudisteagentuurile Reutersile antud intervjuus oma mõtetest seoses Vene skandaaliga, Putinist, Süüria sõjast ning suhetest Valges Majas.

USA president rääkis kolmapäeval antud intervjuus, et tema hinnangul ei käitunud tema poeg kohtumistel venelastega valesti. „Te peate mõistma, see toimus enne Venemaa palavikku, see oli kampaania alguses ja ma arvan, et kui pakutaks infot Hillary Clintoni kohta, siis läheks sellele kohtumisele paljud.“

Trump rääkis ka teistel aktuaalsetel teemadel. Näiteks tõi ta välja, et oma kohtumisel Putiniga päris ta aru, kas Putin sekkus valimistulemustesse. „Esimene küsimus – esimese 20-25 minuti vältel – küsisin, kas sa tegid seda. Tema ütles, et ei teinud, tingimata mitte. Seejärel küsisin temalt korra veel, täiesti teistmoodi ja ta vastas absoluutselt mitte,“ tõi Trump välja oma vestluse Putiniga.

Küsimusele kas Trump usaldab Putinit vastas esimene, et ta on väga umbuslik inimene. „Ma ei usalda väga paljusid, kuid tema on Venemaa juht. See on maailma teine tuumajõud. Mina olen Ameerika Ühendriikide juht. Ma armastan oma riiki. Tema armastab oma riiki. President Xi – mul oli temaga samuti pikk kohtumine, 2-2,5 tundi, väga hea suhe. Tema on Hiina jaoks, mina olen USA jaoks. Nad kõik on oma riikide jaoks. Aga ma teen alati asju nii, et need õnnestuvad,“ selgitas Trump.

„Me istusime seal Putiniga, meil oli väga produktiivne 2 tundi ja 15 minutit. Üks asi, millest me rääkisime, oli vaherahu. Ma ütlesin, et me peame lahendama probleemi Süürias. Ja muideks ka Ukrainas. Ja mis juhtus, oli see, et me istusime maha ja jõudsime vaherahuni, mis muideks veel 20 minutit tagasi täiesti kehtis, see on juba neljas päev. Neli päeva ei kõla kuigi palju, kuid see tähendab, et palju elusid on nelja päevaga säästetud,“ oli Trumpi kommentaar Süürias toimuva kohta.

„Ma olen teinud viie kuuga rohkem, kui ükski teine president ajaloos,“ sõnas Trump oma siseriikliku populaarsuse kohta. „Valge Maja toimib imekenasti, tööturg on paremal järjel kui 16 aasta jooksul, meie sõjaväel läheb hästi, me raputame ISISest viimast välja, mida Obama teha ei suutnud. Meil pole asja, mida me hästi ei tee, hoolimata demokraatide sabotaažist,“ sõnas Trump Valge Maja tööd hinnates.