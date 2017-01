Trump: inimene, kes ei taha Venemaaga hästi läbi saada, on rumal!

Ameerika Ühendriikide järgmine president Donald Trump postitas laupäeval hulgaliselt säutse, milles ta kritiseeris inimesi, kes on vastu suhete parandamisele Venemaaga.

„Head suhted Venemaaga on hea asi, mitte halb asi,“ kirjutas Trump oma Twitteri kontol. „Ainult „rumalad“ inimesed või tobud arvavad, et see on halb.“

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017





„Kui mina olen president, siis austab Venemaa meid palju rohkem kui praegu ja mõlemad riigid teevad ehk koostööd, et lahendada mitmeid suuri ja pakilisi probleeme ja küsimusi MAAILMAS,“ lubas tulevane riigipea.

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017





Trumpi avaldus tuli päev pärast seda, kui president Barack Obama administratsioon avalikustas luureraporti, mille kinnitusel oli valimiskampaania-aegsete küberrünnakute taga Venemaa president Vladimir Putin, kes püüdis nendega aidata Donald Trumpi ja diskrediteerida Hillary Clintonit.

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017





Trump kohtus enne raporti avalikustamist USA luurejuht James Clapperi, CIA direktori John Brennani ja FBI direktori James Comey'iga, kelle eesmärk oli talle raporti tulemusi tutvustada. Trumpi üleminekumeeskonna sõnul leidis aset „konstruktiivne ja austusväärne“ dialoog.