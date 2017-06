Trump ilutseb oma golfiklubide seintel ajakirja Time võltsitud esikaanel

Vähemalt viies Donald Trumpi golfiklubis ripub seinal ajakirja Time esikaas presidendi fotoga. Tegelikult ei ole sellist numbrit kunagi ilmunud.

Washington Posti ajakirjanik David Fahrenthold kirjutas, et ehkki paljudes Trumpi golfiklubides ripub seinal ajakirja Time 2009. aasta 1. märtsi numbri esikaas, millel poseerib president Trump, siis sellel kuupäeval ajakirja tegelikult ei ilmunudki.

Ajakirjaniku sõnul on pildil mitu vihjet, mis annavad tunnistust, et tegemist on võltsinguga. "Selle punased raamid on õhemad kui õigel Time ajakirjal ja originaalil on punase raami kõrval ka õhuke valge. Trumpi esikaane pealkirjad on paremal, kuid õigel ajakirjal on need üleval."

Ta lisas, et Trumpi esikaanel on kaks hüüamärki, kuid "ajakiri Time ei karju".

UPDATE: Fake Time mag w/@realdonaldtrump on the cover was hung in at least FIVE of his clubs, including Mar-a-Lago. https://t.co/HqnKayHQp3— David Fahrenthold (@Fahrenthold) June 27, 2017

Ajakiri Time kinnitab, et esikaas on võlts.

Valge maja seda ei vaidlusta, kuid Trump asus Twitteris Washington Posti ründama ja nimetas neid libauudisteks.