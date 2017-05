Trump Iisraelis: on haruldane võimalus tuua regiooni rahu

USA president Donald Trump kinnitas esmaspäeval Tel Avivi saabudes truuks jäämist Iisraelile ja lubas teha jõupingutusi Lähis-Ida konflikti lahendamiseks.

Trumpi võtsid Ben-Gurioni lennuväljal vastu Iisraeli president Reuven Rivlin, peaminister Benjamin Netanyahu ja pea kõik ministrid, vahendab Jerusalem Post.

„Oma reiside ajal olen ma leidnud uusi põhjusi loota,“ ütles Trump. „On haruldane võimalus tuua regiooni julgeolek ja rahu, aga me võime selleni jõuda ainult koostööd tehes.“

Netanyahu kiitis Trumpi selle eest, et ta on esimene USA president, kes külastab Iisraeli esimesel välisreisil, ning ulatas Trumpi rahutegemise jõupingutusele käe.

„Aitäh teile selle jõulise Iisraeliga sõpruse väljenduse eest,“ ütles Netanyahu. „Me püüdleme kestva rahu poole, kus juudiriik on tunnustatud, julgeolek jääb Iisraeli kätesse ja konflikt lõpeb alatiseks.“

Rivlin ütles, et maailm, Lähis-Ida ja Iisrael vajavad tugevat USA-d ja USA vajab tugevat Iisraeli. Ta nimetas Jeruusalemma Iisraeli tuksuvaks südameks.

Pärast tseremooniat surus Trump ministrite kätt, kes olid tema saabumist Netanyahu käsul vastumeelselt oodanud.

„Tuua meid tundideks siia lavadekoratsiooniks, kui me võiksime tööd teha, on inetu,“ ütles kultuuriminister Miri Regev. „See ei näita austust Iisraeli valitsuse ega president Trumpi vastu.“

Iisraeli peaministri naine Sara Netanyahu ütles Trumpile, et nende juures on ühine see, et press vihkab neid ja avalikkus armastab.