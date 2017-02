Trump hurjutas liitlasi: te olete meile kõvasti võlgu!

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump hurjutas neljapäeval taas liitlasi, öeldes, et mitmete NATO riikide võlg ameeriklaste ees on suur.

„Kas mäletate, et kui ma esimest korda NATO-st rääkisin, ütlesin ma, et nad kõik on meile raha võlgu?“ küsis Trump Reutersi ajakirjanikult.

„Ma ütlesin ka, et NATO on iganenud, sest ei tegele terrorismiga. Nüüd on nad aga avanud osakonna, mis just terrorismiga tegelebki, ja seda puhtalt minu pärast,“ väitis ta.

„Ma ei teadnud NATO kohta midagi, tähendab, ma teadsin NATO kohta väga vähe… Kuid te ainult vaadake, mis hakkab toimuma. Nad maksavad. Nad maksavad kõvasti…“ uskus Trump ja kordas „Nad on meile kõvasti võlgu. Mitmed riigid on meile kõvasti võlgu.“

Ühtlasi avaldas riigipea arvamust, et kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangut (SKT) ei ole sugugi palju. „Esiteks, kaks protsenti on väga väike number, ja teiseks, ainult viis riiki maksavad selle ära,“ nentis ta.