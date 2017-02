Trump hoiatas terrorirünnakute eest: vaadake, mis juhtus eile Rootsis!

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump jättis laupäeval kampaaniaüritusel Floridas mulje, justkui oleks Rootsis reede õhtul toimunud terrorirünnak, vahendab Iltalehti.

Trump rääkis toetajatele julgeolekust ja sissesõidukeelu kehtestamisest moslemiriikide kodanikele. „Me peame oma riiki kaitsma – see on määrava tähtsusega. Vaadake, mis toimub! Me peame oma riiki kaitsma!“ rõhutas ta ja märkis seejärel: „vaadake, mis juhtus Saksmaal! Vaadake, mis juhtus eile õhtul Rootsis! Rootsis! Kes seda usuks? Rootsis!“

„Nad võtsid suure hulga vastu ja neil on probleemid, mida nad kunagi ei oodanud,“ ütles riigipea.

Trump tonight mentioned an incident “last night in Sweden” There was no attack there last night This Fox segment? https://t.co/ZxFL1IhMWW pic.twitter.com/7aDkxXSQuC— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) February 19, 2017

„Vaadake, mis üle kogu maailma toimub! Vaadake Nice'i! Vaadake Pariisi! Me oleme lubanud tuhandeid ja tuhandeid inimesi oma riiki ja neid inimesi kontrollida polnud võimalik, ei olnud dokumente ega midagi,“ väitis Trump. „Meil kõigil on süda. Mida ma tahan teha, on luua turvatsoonid Süüriasse ja mujale, et nad saaksid jääda sinna.“

Loe veel

Riigipea lubas sealjuures, et turvatsoonide loomise eest sunnib ta maksma Pärsia lahe riike.

„Me tahame, et inimesed tuleksid meie riiki, kuid me tahame inimesi, kes meid armastaks. Me ei taha inimesi pahade-pahade ideedega. Me ei taha seda,“ toonitas Trump.

Tegemist pole esimese korraga, mil Valge Maja on rääkinud olematutest terroriaktidest. Trumpi nõunik Kellyanne Conway kõneles hiljuti korduvalt Bowling Greeni veresaunast, mida ei ole kunagi toimunud. Trumpi pressiesindaja Sean Spicer aga teatas hiljuti, et terror raputas Atlantat, mis ei vasta samuti tõele. Mees tõdes hiljem, et mõtles Orlandot.