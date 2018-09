Trump hoiatas Süüriat, Venemaad ja Iraani Idlibi ründamise eest

„Süüria president Bashar al-Assad ei tohi Idlibi provintsi hoolimatult rünnata. Venelased ja iraanlased teeksid ränga humanitaarvea, kui sellest potentsiaalsest inimtragöödiast osa võtaksid. Sajad tuhanded inimesed hukkuksid. Ärge laske sel juhtuda!” kirjutas Trump Twitteris.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018

31. augustil esines USA välisminister Mike Pompeo samasuguse hoiatusega Venemaa välisministri Sergei Lavrovi aadressil, öeldes, et rünnak Idlibile on miski, mida Süüria ja Venemaa on nõustunud mitte lubama, ning USA peab seda niigi ohtliku konflikti eskalatsiooniks.

Sergey Lavrov is defending Syrian and Russian assault on #Idlib. The Russians and Assad agreed not to permit this. The U.S sees this as an escalation of an already dangerous conflict. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 31, 2018

USA ametnikud on üha rohkem mures, et rünnak Idlibile hõlmaks ka keemiarelvade kasutamist, kui mässulistel õnnestub režiimi edasitungimist aeglustada.

Assadi režiim on viinud viimastel nädalatel Idlibile lähemale relvastatud helikopterid, teatasid kaks riigikaitseametnikku. USA on mures, et neid võidakse kasutada järjekordseks keemia- ja tavarünnakuks.