Trump hoiatas Iraani ballistilise raketi katsetamise eest

„Iraani on ametlikult HOIATATUD ballistilise raketi väljatulistamise eest. Peaks olema tänulik kohutava tehingu eest, mille USA nendega tegi!“ kirjutas Trump.

Iran has been formally PUT ON NOTICE for firing a ballistic missile.Should have been thankful for the terrible deal the U.S. made with them!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017

Trump lisas ka teise säutsu: „Iraan oli haua serval ja valmis kokku varisema, kuni USA tuli vastu ja andis talle elu päästva köie Iraani kokkuleppe näol: 150 miljardit dollarit.“

Iran was on its last legs and ready to collapse until the U.S. came along and gave it a life-line in the form of the Iran Deal: $150 billion— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017