Trump hirmus: presidendivalimisi uuriv eriprokurör on valmis esimesi hoope andma

Üleval Trump, all Mueller: kollaaž (Fotod: REUTERS)

Washingtonis valitsevad meeleolud muutuvad ärevamaks, ja põhjusega. Venemaa mõjutustegevust USA presidendivalimiste ajal uuriv eriprokurör Robert Mueller on Trumpi jalgealuse kuumaks muutnud.

USA ülemkohus sai mõne päeva eest Muellerilt esimesed soovitused inimeste vahi alla võtmiseks, mis tähendab, et Trumpi pooldajatel on põhjust hakata tuleviku ees juba tõsisemalt hirmu tundma.

Uudis võimalikest süüdistustest muudab olukorra Valges Majas kahtlemata raskemaks. Isegi parimal juhul muudab see raskemini usutavaks Trumpi senise põhiargumendi - et Vene häkkerite teema on pelgalt Hillary Clintoni kaotuse tagatuules demokraatide poolt tekitatud skandaal.

Halvimal juhul võivad Muelleri süüdistused Trumpi tema osadest tähtsatest abilistest ilma jätta - või isegi presidendikohast.

Mis täpselt juhtub ja keda eriprokuröri leer sihikule võtab, seda saame tõenäoliselt teada juba lähinädalate jooksul.

Trumpi tiim muidugi eitab presidendivalimistega seonduvaid valskusi, aga Muelleri uurimistegevus pole ka seni tõsiseid süütõendeid avalikkuse ette toonud.