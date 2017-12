Trump helistas Putinile, et tänada teda pressikonverentsil avaldatud tunnustuse eest

USA president Donald Trump tänas oma Vene kolleegi Vladimir Putinit „Ameerika tugeva majandusliku soorituse tunnustamise” eest, teatas Valge Maja.

Kaks riigipead vestlesid telefoni teel pärast Putini iga-aastast suurt pressikonverentsi Moskvas, kus Putinil paluti anda hinnang Trumpi esimesele ametiaastale, vahendab Associated Press.

Putini sõnul on Trumpil mõningaid üsna tõsiseid saavutusi, mille kohta ta tõi esile USA aktsiaturgude järsu tõusu.

„Ei ole minu asi hinnata presidendi tööd. Seda peavad tegema valijad, Ameerika rahvas,” ütles Putin. „Objektiivselt näeme me, et on olnud mõningaid suuri saavutusi isegi selle lühikese aja jooksul, kui ta on töötanud. Vaadake, kuidas turud on kasvanud. See räägib investorite usaldusest Ameerika majanduse vastu. See annab tunnistust investorite kindlusest Ameerika majanduse suhtes. See annab tunnistust, et neil on kindlustunne selle suhtes, mida Trump selles sfääris teeb. Kogu austuse juures nende vastu, kes on Ühendriikides Trumpi vastu, need on objektiivsed faktorid.”

Valge Maja teatas, et Trump rääkis Putiniga telefoni teel ja tänas teda „Ameerika tugeva majandusliku soorituse tunnustamise eest oma iga-aastasel pressikonverentsil”.

Kreml märkis, et kõne toimus Trumpi algatusel.

Trump ja Putin rääkisid ka koostöövõimalustest Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammi asjus, teatas Valge Maja.