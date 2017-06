Trump hakkab osaliselt tagasi pöörama ajaloolist sula Kuubaga

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump asub pöörama tagasi diplomaatiliste suhete soojenemist Kuubaga, teatades kavatsusest teha keerulisemaks saareriigiga äri ajamine ja tülikamaks sinna reisimine.

Uus ajastu kahe riigi suhetes sai võimalikuks eelmise USA riigipea Barack Obama ametiajal, kui diplomaatiliste kõneluste tulemusel otsustati külma sõja aegne sõjakirves maha matta ja loobuda vastastikku mõningatest majandus- ja kaubandussanktsioonidest.

Kuigi peamine majandusembargo kestab endiselt – selle saab tühistada ainult Kongress –, väljendas Trump juba valimiskampaania ajal rahulolematust suhete soojenemise pärast. Ta ähvardas muutused tagasi pöörata, kui Kuuba ei ole nõus ameeriklastega paremat kokkulepet sõlmima.

Neljapäeval antigi teada, et president kavatseb äriajamise Kuubal taas raskemaks teha. Ajalehe Miami Herald teatel kavatseb Trump täna Floridas kuulutada äritehingute keelamist vabariigi omanduses oleva turismikonglomeraadi GAESNA-ga, mille kontrolli all on hinnanguliselt 60% riigi majandust ja millega ajab äri ka mitu välisettevõtet.

Ühtlasi tahab riigipea teha ettevõtjate jaoks tülikamaks reisimise Kuubale, kehtestades neile kohustusliku rahandusministeeriumi auditi kodumaale naasmisel.

Kuuba president Raul Castro väljendas sel nädalal omapoolset soovi suhtlust jätkata. „Ma soovin väljendada Kuuba soovi jätkata USA-ga kahepoolsete küsimuste arutelu võrdsuse, vastastikkuse ning meie riigi suveräänsuse ja iseseisvuse tunnustamise alusel,“ ütles Castro.