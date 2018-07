Trump esitas ülemkohtu kandidaadiks veendunud konservatiivi

Trump nimetas Kavanaugh’d „meie aja üheks paremaks ja teravamaks juriidiliselt mõtlejaks” ja ütles, et teda peetakse kohtunike kohtunikuks ja tõeliseks arvamusliidriks oma kolleegide hulgas.

„Kohtunik Kavanaugh’l on laitmatu tööalane minevik, ületamatu kvalifikatsioon ning tõestatud pühendumine võrdsetele õigustele seaduse järgi,” ütles Trump.

Kavanaugh kohtub senaatoritega teisipäeval.

Kavanaugh ei ole kunagi väljendanud otsest vastuseisu 1973. aasta Roe versus Wade’i kohtuotsusele, mis muutis abordi üleriiklikult seaduslikuks, ning ta ei ole ka otseselt tegelnud geide õiguste ja samasooliste abieludega, kuid ta seisab silmitsi karmide küsimustega demokraatidelt mõlemal teemal. Kavanaugh on ka pakkunud, et presidente tuleks kaitsta tsiviil- ja kriminaalkohtuasjade eest, kuni nad ametis on. See oleks aga keskne küsimus, sest Trump on eriprokurör Robert Muelleri uurimise all.

„Kui senat mu ametisse kinnitab, hoian ma avatud meelt iga juhtumi puhul,” ütles Kavanaugh Valges Majas.