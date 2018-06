Trump eraldab Mehhiko piiril lapsi peredest, et katsuda jõudu demokraatidega

Trump kasutab oma vastuolulist immigratsioonipoliitikat, mis näeb ette USA ja Mehhiko piiril laste perekondadest eraldamise, poliitilise tööriistana.

Kuigi Trumpi karmi perekondade lahutamise poliitikat on kiidetud kui head meedet võitlemaks ebaseadusliku piiriületamisega, on USA president vihjanud poliitika sügavamale taktikale, et katsuda jõudu demokraatidega, vahendab Daily Beast ajalehte The Washington Post.

Väidetavalt on president rääkinud, et seaduste muutmise ajal soovib ta kasutada olemasolevaid korravalvemehhanisme. Trump soovib kutsuda ametnikke lauda asju läbi arutama.

USA president väidab, et ei salli perede lahutamist, ent see poliitika on demokraatliku partei poolt peale sunnitud. Demokraadid väidavad, et Trump ei ole isegi üritanud pidada läbirääkimisi skandaalse immigratsioonipoliitika teemal. Demokraatide liidri Nancy Pelosi sõnul kasutab ta peredest eraldatud lapsi pantvangidena.

Endine CIA ja NSA ülem Michael Hayden võrdles Trumpi immigratsioonipoliitikat Natsi-Saksamaaga oma Twitteri postituses, kirjutades, et teisedki valitsused on lapsed emadest eraldanud ning lisas pildi Auschwitzi koonduslaagrist.

Immigratsioonipoliitikat on kritiseerinud ka katoliku kiriku kardinal Timothy Dolan, kes taunis Jeff Sessionsi Piibli kasutamist poliitika kaitsmisel. Kardinal ütles CNNile, et ei tohiks järgida seadust, mis läheb vastu jumala tahtele, võttes lapsed emadelt ära.