Trump: end Venemaa-juurdlusest taandanud peaprokurör Sessions oli minu vastu äärmiselt ebaaus

USA president Donald Trump teatas kolmapäeval, et ei oleks Jeff Sessionsit mingil juhul peaprokuröriks (justiitsministriks) nimetanud, kui oleks teadnud, et Sessions taandab end Venemaa USA presidendivalimistesse sekkumise juurdluse kontrollimisest. Trumpi sõnul oli Sessionsi otsus presidendi suhtes väga ebaaus.

Märkimisväärse avaliku lahtiütlemisena ühest oma kõige varasematest poliitilistest toetajatest kurtis Trump, et Sessionsi otsus viis lõpuks eriprokuröri määramiseni, mida poleks pidanud juhtuma, kirjutab New York Times.

„Session poleks pidanud ennast mingil juhul taandama ja kui ta kavatses ennast taandada, oleks ta pidanud mulle ütlema enne, kui ta selle töö võttis, ja ma oleksin valinud kellegi teise,“ teatas Trump.

Trump ei jätnud intervjuus New York Timesile mingit kahtlust, et Venemaa valimistesse sekkumise juurdlus on tema jaoks valus teema. Sessionsi enese juurdlusest taandamise peale on Trump aga ka kuid hiljem endiselt haavunud.

„Jeff Sessions võtab selle töö, läheb selle töö sisse, taandab ennast, mis on minu arvates ausalt öeldes väga ebaaus presidendi suhtes,“ lausus Trump. „Kuidas sa võtad töö ja siis taandad ennast? Kui ta oleks taandanud ennast enne tööd, oleksin ma öelnud: „Aitäh, Jeff, aga ma ei kavatse sind võtta.“ See on äärmiselt ebaaus – ja seda pehmelt öeldes – presidendi suhtes.“

Trump kritiseeris ka Sessionsi tunnistust senati ametisse kinnitamise kuulamisel, kui ta ütles, et tal ei ole olnud suhtlemist venelastega, kuigi ta oli kohtunud vähemalt kahel korral Venemaa suursaadikuga USA-s Sergei Kisljakiga. „Jeff Sessions andis halbu vastuseid,“ ütles Trump. „Ta andis vastuseid lihtsatele küsimustele ja need oleksid pidanud olema lihtsad vastused, aga need ei olnud.“