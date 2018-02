Trump: elusid hävitatakse puhtalt süüdistuste põhjal

„Valesüüdistustest ei ole võimalik kuidagi üle saada,“ säutsus Trump oma Twitteri kontol.

Ainuüksi selle nädala jooksul astus süüdistuste tõttu ametist tagasi Valge Maja kõnekirjutaja David Sorensen ja personalidirektor Rob Porter.

Kuigi Trump ei maininud kumbagi meest, hoiatas ta, et süüdistuste tagajärg võib olla „elu ja karjääri lõpp“. „Kas sellist asja nagu nõuetekohane menetlus ei ole enam?“ küsis president.

Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused - life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 10, 2018